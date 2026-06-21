O NuCel, serviço de telefonia móvel virtual do Nubank, chegou à marca de 1 milhão de clientes em apenas um ano e meio desde que iniciou as operações. A informação foi divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 19.

O NuCel funciona como uma operadora virtual, ou MVNO na sigla em inglês. Neste modelo de negócio, o serviço de telefonia e internet é prestado a partir de redes e antenas de outra empresa. O Nubank é parceiro da Claro, dentro de um modelo de compartilhamento de receitas.

A marca de 1 milhão de usuários é pequena quando comparada com a base total de clientes do Nubank, que chega a 115 milhões no Brasil. Por outro lado, representa um avanço importante desde o lançamento do serviço e ainda tem potencial para seguir avançando. O NuCel foi anunciado em outubro de 2024 e entrou em operação em janeiro de 2025.

O NuCel também passa a ocupar um lugar de destaque no segmento das operadoras virtuais no Brasil. Ao todo, o País conta com cerca de 180 MVNOs, que totalizam 11 milhões de usuários. Só o NuCel representa quase 10% do setor.

As operadoras virtuais são criadas por empresas de diferentes setores como um instrumento adicional de fidelização dos usuários do seu negócio principal, sejam bancos, varejistas ou times de futebol. A ideia é que o cliente fique mais engajado, aumente a frequência de uso dos serviços e gaste mais.

Foi essa tese que moveu o Nubank. A iniciativa é parte de uma estratégia do grupo de ampliar o portfólio de serviços além do ramo financeiro, com foco em ampliar o relacionamento e a fidelização dos clientes.

"O NuCel mostra como o Nubank se torna cada vez mais presente na vida de quem já confia em nós para cuidar do seu dinheiro, ampliando o nosso impacto na vida de milhões de brasileiros", afirmou a presidente do Nubank no Brasil, Livia Chanés.

"Esse resultado confirma a relevância dos MVNOs na nossa estratégia e a capacidade de expandir nosso alcance por meio de novas parcerias. Nossa expectativa é consolidar um novo padrão para o futuro das telecomunicações no Brasil", destacou Carlos Araújo, diretor de Novos Negócios da Claro.

Oferta

A grande aposta aqui foi a oferta de planos de celular apresentados ao público como "descomplicados", isto é, mais fáceis de habilitar e com informações mais claras sobre preços e pacotes de dados.

A operadora virtual tem planos mensais de 25 GB por R$ 45; 30 GB por R$ 60; e 40 GB por R$ 70; sem condicionar o uso dos dados a promoções específicas, como é comum no setor de telecomunicações. O pagamento pode ser feito via saldo da conta, além do cartão de crédito.

Os planos incluem acesso ilimitado ao WhatsApp e ao app do Nu, além de uma "Caixinha Turbo" com rendimento de 120% do CDI. O serviço ainda oferece o a opção "Reserva de GB", que garante dados extras automaticamente quando a franquia mensal está prestes a se esgotar, sem custo adicional.