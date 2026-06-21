As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 19, enquanto investidores ponderam o real cumprimento do acordo de paz entre os EUA e o Irã e avaliam os reflexos do conflito nas economias. Em Londres, incertezas sobre o governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, diante da cadeira conquistada por Andy Burnham no Parlamento pesaram nas negociações. O feriado de Juneteenth nos EUA reduziu a liquidez nos mercados.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,41%, a 10.356,90 pontos. Em Frankfurt, o DAX ficou estável, a 25.026,61 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,55%, a 8.421,14 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,31%, a 52.848,93 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,16%, a 19.373,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,69%, a 9.102,60 pontos. As cotações são preliminares.

Apesar da assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerã, banqueiros centrais ainda digerem as consequências do conflito para a trajetória dos juros.

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, ponderou que a economia da zona do euro passa por um choque inflacionário "de médio porte", o que exige uma resposta moderada da política. Já o dirigente Pierre Wunsch (Bélgica) vê um novo aperto monetário em julho, caso a pressão inflacionária se espalhe. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 2,2% em maio na comparação anual.

Paralelamente, no Reino Unido, além da macroeconomia, o foco segue na política. Ministros planejam pedir à Starmer que ele defina um cronograma para sua saída, na sequência da vitória de Burnham na eleição suplementar em Makerfield. O prefeito trabalhista da Grande Manchester irá a Londres para tomar posse como parlamentar já na segunda-feira.

Entre os destaques no mercado acionário, em Paris, a Sanofi fechou em alta de 0,3% depois de o Japão aprovar a formulação subcutânea de um medicamento oncológico da biofarmacêutica.

Em Copenhague, a Vestas Wind Systems saltou 5,3%, após o JPMorgan incluir a fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas no seu radar de catalisadores positivos.