O ministro da Fazenda, Dario Durigan, voltou a criticar nesta sexta-feira, 19, o projeto de lei (PL) de renegociação de dívidas rurais. Em entrevista ao Jota, ele argumentou que o Tesouro Nacional não pode ser forçado a oferecer um "tabelamento de juros" para um setor específico da economia.

"Vamos arrumar financiamento do Tesouro para dar subsídio para esse setor, de modo que o setor todo tenha uma espécie de taxa limitada a custo do Tesouro? Por que a indústria não pediria a mesma coisa? Por que o setor de serviços não pediria? Isso é inviável", disse o ministro da Fazenda.

O PL de renegociação das dívidas rurais é uma das principais "pautas-bomba" em tramitação no Congresso Nacional, com impacto estimado em R$ 139,8 bilhões em 13 anos - sendo mais de R$ 22 bilhões apenas em 2027 - pela Fazenda.