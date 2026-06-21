O Índice de Estoques (IE) do comércio varejista paulistano registrou estabilidade em junho, ao marcar 109,0 pontos, informou a FecomercioSP. Na comparação com junho de 2025, o indicador apresentou queda de 2%. A parcela de empresas que afirmaram estar com mercadorias acima do adequado subiu pelo terceiro mês consecutivo, passando de 25,4% em maio para 25,8% em junho, maior nível desde abril de 2025 e 1,6 ponto porcentual acima do observado em junho do ano passado.

O índice é elaborado mensalmente pela entidade e varia de 0 (inadequação total) a 200 pontos (adequação total).

Apesar da leitura estável do indicador, a FecomercioSP aponta mudança na percepção dos empresários sobre a composição dos estoques.

"Embora essa proporção permaneça abaixo da média histórica, liga-se o sinal de alerta já que o excesso de mercadorias nas prateleiras preocupa em momentos de juros elevados", afirmam os técnicos da FecomercioSP.

A entidade observa que a elevação pode refletir tanto uma preparação para datas comemorativas relevantes, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, quanto indicar uma desaceleração mais forte das vendas.

Por outro lado, a parcela de empresas que relataram falta de mercadorias nas prateleiras recuou pelo quinto mês consecutivo, de 19,7% em maio para 19,3% em junho. Ainda segundo a FecomercioSP, esse componente vinha refletindo desde o ano passado a dificuldade de reposição, possivelmente associada ao acesso a capital de giro e crédito junto a fornecedores. Em junho, ficou 0,8 ponto porcentual abaixo do apurado no mesmo mês de 2025.

Já a proporção de empresas com estoques adequados permaneceu estável em 54,1%, mas 1,4 ponto porcentual abaixo de junho do ano passado.

A FecomercioSP avalia que as últimas edições da pesquisa mostram dificuldade do varejo em equilibrar estoques: após um período em que as vendas de fim de ano reduziram o porcentual de empresas com excesso e elevaram a percepção de desabastecimento, o movimento mais recente se inverteu, com avanço do grupo que aponta estoques elevados.