A Momenta, unicórnio chinês de direção autônoma avaliado em cerca de US$ 9 bilhões, se prepara para abrir capital em Hong Kong, segundo fontes a par do assunto.

Com participação da General Motors, a Momenta pretende levantar cerca de US$ 1 bilhão na oferta pública inicial (IPO), disseram as fontes. A companhia, sediada em Suzhou, na província de Jiangsu, e que também tem Toyota e SAIC Motor entre suas investidoras, não comentou.

A Momenta, que diz estar construindo o "cérebro" de veículos autônomos, vende soluções de assistência à condução para montadoras. A empresa mantém parcerias com a Uber e com o grupo Mercedes-Benz em projetos de robotáxis, em Munique e em Abu Dhabi, respectivamente.

No Sudeste Asiático, a Momenta firmou parceria com a Grab, uma das maiores empresas de transporte por aplicativo e entregas da região, para ampliar sua atuação.

Segundo aviso datado de 10 de junho e divulgado na quinta-feira pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), a Momenta planeja oferecer até 43,75 milhões de ações na listagem em Hong Kong. O órgão aprovou a submissão do pedido com base nos materiais apresentados pela empresa.

Se a operação for concluída, a Momenta se juntará à fila de startups chinesas de tecnologia e robótica que buscam captar recursos no mercado financeiro de Hong Kong. As empresas de direção autônoma WeRide e Pony AI abriram capital na praça no ano passado para captar recursos, expandir suas frotas e desenvolver tecnologia.

As ofertas reforçam a percepção de que 2026 pode ser um ano forte para uma das bolsas mais movimentadas do mundo. Segundo a Hong Kong Exchanges & Clearing, as captações no mercado local somaram cerca de 166,8 bilhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 21,28 bilhões) nos primeiros cinco meses de 2026, ante 79,2 bilhões de dólares de Hong Kong no mesmo período de 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast