O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão aprovou a formulação subcutânea do medicamento oncológico Sarclisa, da Sanofi, para o tratamento do mieloma múltiplo, segundo comunicado divulgado pela biofarmacêutica nesta sexta-feira.

A Sanofi informou que a nova formulação tem potencial para se tornar a primeira terapia anticâncer no Japão a ser administrada por meio de um injetor acoplado ao corpo. O pedido de registro do injetor on-body (OBI) CirCLIQ, baseado na plataforma enFuse e submetido pela Enable Injections, está em análise no país, acrescentou a empresa.

"Se aprovado, o Sarclisa SC poderá se tornar o primeiro tratamento antineoplásico a ser administrado por meio de um OBI e o primeiro medicamento para mieloma múltiplo no Japão a oferecer tanto a injeção subcutânea manual quanto a administração por OBI", afirmou a empresa.

Segundo a Sanofi, nos últimos anos, o número de novos diagnósticos de mieloma múltiplo tem aumentado de forma constante no Japão, elevando a necessidade de novas abordagens terapêuticas, sobretudo no contexto de primeira linha. O mieloma múltiplo é a terceira neoplasia hematológica mais comum no país.

Por volta das 8h45 (de Brasília), a ação da Sanofi subia 1,9% na Bolsa de Paris.