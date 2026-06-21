As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, 19, com investidores em modo de cautela após um novo impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio, em um dia de liquidez mais restrita devido ao feriado de Juneteenth nos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,02%, a 637,26 pontos.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, adiou a viagem que faria à Suíça, onde iniciaria hoje uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear do Irã, após o acordo preliminar assinado entre os dois países nesta semana. Segundo a emissora árabe Al-Mayadeen, o Irã decidiu não enviar uma delegação à Suíça em razão da campanha militar que Israel mantém no Líbano.

Nesse cenário de incerteza, o petróleo oscilou nas últimas horas. No começo da manhã, o Brent recuava cerca de 0,50%, devolvendo modestos ganhos registrados na madrugada.

No cenário político britânico, o prefeito trabalhista da Grande Manchester, Andy Burnham, venceu ontem uma eleição especial para o Parlamento do Reino Unido, resultado que o coloca em posição de desafiar o primeiro-ministro Keir Starmer pela liderança do país. Starmer está sob pressão para renunciar desde que o Partido Trabalhista foi derrotado nas eleições locais e regionais britânicas no início de maio.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07%, enquanto a de Paris subia 0,12% e a de Frankfurt avançava 0,29%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,85% e 0,13%, respectivamente, enquanto a de Lisboa cedia 0,11%.