Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/06/2026 - As bolsas do Japão e da Coreia do Sul fecharam em direções opostas nesta sexta-feira, em meio a um feriado na China, enquanto investidores avaliavam a implementação do acordo de paz preliminar entre os Estados Unidos e o Irã.

O índice japonês Nikkei subiu 0,28% em Tóquio, ao patamar recorde de 71.250,06 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,13% em Seul, a 9.052,42 pontos.

No fim da madrugada, o petróleo operava em alta modesta, após o adiamento de uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington, na Suíça, e novos ataques de Israel no sul do Líbano reforçarem as incertezas sobre as chances de o acordo provisório se tornar um acerto duradouro.

Os mercados da China continental, de Hong Kong e de Taiwan permaneceram fechados devido ao feriado do Barco-Dragão.

Na Oceania, a bolsa da Austrália ficou no vermelho hoje, com baixa de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.828,70 pontos.

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