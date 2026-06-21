Havia uma incorreção na nota publicada anteriormente. A defesa da autorregulação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) foi feita pelo presidente da instituição, Rodrigo Ferreira, e não por Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia). Segue texto corrigida:

O presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Rodrigo Ferreira, defendeu nesta quinta-feira, 18, a importância da CP 33/2025 e da autorregulação da Abraceel para que o setor supere a atual conjuntura em uma posição mais sólida do que a existente no início do processo.

"Há uma pauta contundente com a CP 33 e o monitoramento prudencial e autorregulação que pode nos levar a uma melhoria efetiva do cenário de risco setorial", disse ao participar do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico (Enase) 2026, no Rio de Janeiro.

"A autorregulação foi aprovada, em um processo que foi espelhado nas melhores práticas de mercado e começa a vigorar em agosto. Está sendo estruturada a área de supervisão dentro da Abraceel e, em janeiro de 2027, estarão instalados os comitês e os conselhos", complementou.

De acordo com Ferreira, a Abraceel já distribuiu para todas as associadas a íntegra do código inicial de processo de conduta. Para ele, a maturidade do mercado exige proatividade para autorregular práticas sem aguardar intervenções externas, com evolução contínua da governança.

"É um divisor de águas. Nós estamos dentro dessa pauta até o último fio de cabelo.", sustentou.