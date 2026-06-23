A parceria estabelece uma cooperação estratégica e técnica para avaliação, desenvolvimento e execução conjunta de projetos na indústria de petróleo. As duas companhias avaliarão iniciativas voltadas à revitalização de campos maduros e à exploração em águas profundas e ultraprofundas.

A assinatura do memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) aconteceu na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, com a presença da presidente da estatal brasileira, Magda Chambriard, e do diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

O acordo é válido por dois anos, podendo ser renovado, e não constitui compromisso vinculante de investimento ou criação de sociedade, consórcio ou joint venture (empreendimento conjunto).

Experiência brasileira

Magda Chambriard comunicou que a ideia de procurar o México para parceria foi concretizada em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Eu dizia assim para o presidente: somos uma empresa de petróleo, não podemos nos envergonhar de produzir, explorar petróleo. Não existe futuro para uma empresa de petróleo sem exploração, relatou.

Chambriard ressaltou que a Petrobras tem posição de vanguarda na exploração de águas ultraprofundas.

O Golfo do México, na sua porção mexicana, está praticamente virgem em termos de exploração em águas ultraprofundas, afirmou.

Golfo do México

O Golfo do México fica entre Estados Unidos, Cuba e México. Grande parte da produção americana de óleo é extraída na porção de mar. O México tem cinco estados banhados pela parte mais ao sul e oeste do golfo.

Será que todo óleo do Golfo do México apareceu apenas na porção americana? Na porção mexicana não tem nada? É o mesmo ambiente, não é?, questionou ela, dizendo que é preciso olhar para a região com novos olhos.

Magda Chambriard explicou que a parceria com a Pemex se estende também para processos industriais do setor de petróleo.

Exploração, produção, águas profundas, águas rasas, campos maduros, refino, gás natural, petroquímica e bioproduto. Tudo isso interessa ao Brasil e ao México e, por óbvio, interessa à Petrobras e à Pemex, declarou.

Para o diretor-geral da Pemex, o entendimento trata de uma nova etapa de aproximação entre duas empresas que compartilham responsabilidade histórica.

Contribuir para o bem-estar de seus países e para o fortalecimento de sua soberania energética. Hoje damos um passo importante, mas o mais relevante é o que está por vir, disse Juan Carlos Carpio Fragoso.

Petrobras no mundo

Nos últimos anos, a Petrobras tem direcionado as atenções da empresa para a exploração e produção de petróleo também fora do Brasil. A empresa já anunciou aquisições de áreas de exploração na Namíbia, em São Tomé e Príncipe e na África do Sul.

Há operação também nos Estados Unidos, na Colômbia, na Argentina e na Bolívia.

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