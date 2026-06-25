Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de maio. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito

Podem sacar os valores:

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;

Servidores públicos do mesmo período;

Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;

Quem pediu o dinheiro até 31 de março.

O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Passo a passo:

Acesse o site e faça login com CPF e senha;

Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);

Clique em pesquisar;

O sistema indicará se há valores e como proceder.

Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

Acesse Mais;

Clique em Ressarcimento PIS/Pasep;

Envie os documentos e acompanhe o pedido.

Em uma agência da Caixa:

Leve documento oficial com foto.

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

Documento de identificação;

Certidão de dependentes ou autorização judicial;

Documento que comprove vínculo com o titular.

Calendário

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito, de acordo com a Caixa. Próximos lotes:

Até 31/05/2026 recebe em 25/06/2026 (lote atual);

Até 30/06/2026 recebe em 27/07/2026;

Até 31/07/2026 recebe em 25/08/2026;

Até 31/08/2026 recebe em 25/09/2026;

Até 30/09/2026 recebe em 26/10/2026;

Até 31/10/2026 recebe em 25/11/2026;

Até 30/11/2026 recebe em 28/12/2026;

Até 31/12/2026 recebe em janeiro de 2027.



Fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:

Telefone: 0800-726-0207;

SAC: 0800-726-0101;

Ouvidoria: 0800-725-7474;

Site: caixa.gov.br.

A orientação é verificar quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.

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