A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,76%

Pontos: 173.295,14

Máxima de +1,15% : 173.964 pontos

Mínima de -0,5% : 171.124 pontos

Volume: R$ 23,89 bilhões

Variação em 2026: 7,55%

Variação no mês: -0,28%

Dow Jones: -0,09%

Pontos: 51.876,11

Nasdaq: -0,24%

Pontos: 25.297,62

Ibovespa Futuro: +0,96%

Pontos: 176.285

Máxima (pontos): 176.905

Mínima (pontos): 173.820

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,24

Variação: +1,3%

Petrobras PN

Preço: R$ 38,06

Variação: -1,01%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,92

Variação: +1,7%

Ambev ON

Preço: R$ 16,73

Variação: +2,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 42,25

Variação: -1,17%

Vale PNA

Preço: R$ 78,15

Variação: -0,65%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,10

Variação: +2,70%

Vale ON

Preço: R$ 78,15

Variação: -0,65%

Itausa PN

Preço: R$ 13,46

Variação: +1,2%

Global 40

Cotação: 658,128 centavos de dólar

(25/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1671

Venda: R$ 5,1676

Variação: -0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,25

Venda: R$ 5,35

Variação: -0,28%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1689

Venda: R$ 5,1695

Variação: -0,38%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2500

Venda: R$ 5,3250

Variação: -0,13%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,1790

Variação: -0,13%

- Euro

Compra: US$ 1,1382 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1386 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8840

Venda: R$ 5,8850

Variação: -0,07%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0067

Venda: R$ 6,1110

Variação: -0,15%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

- Ouro

Cotação: US$ 4.096,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,2%


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