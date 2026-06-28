A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,76%
Pontos: 173.295,14
Máxima de +1,15% : 173.964 pontos
Mínima de -0,5% : 171.124 pontos
Volume: R$ 23,89 bilhões
Variação em 2026: 7,55%
Variação no mês: -0,28%
Dow Jones: -0,09%
Pontos: 51.876,11
Nasdaq: -0,24%
Pontos: 25.297,62
Ibovespa Futuro: +0,96%
Pontos: 176.285
Máxima (pontos): 176.905
Mínima (pontos): 173.820
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,24
Variação: +1,3%
Petrobras PN
Preço: R$ 38,06
Variação: -1,01%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,92
Variação: +1,7%
Ambev ON
Preço: R$ 16,73
Variação: +2,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 42,25
Variação: -1,17%
Vale PNA
Preço: R$ 78,15
Variação: -0,65%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,10
Variação: +2,70%
Vale ON
Preço: R$ 78,15
Variação: -0,65%
Itausa PN
Preço: R$ 13,46
Variação: +1,2%
Global 40
Cotação: 658,128 centavos de dólar
(25/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1671
Venda: R$ 5,1676
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,25
Venda: R$ 5,35
Variação: -0,28%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1689
Venda: R$ 5,1695
Variação: -0,38%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2500
Venda: R$ 5,3250
Variação: -0,13%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,1790
Variação: -0,13%
- Euro
Compra: US$ 1,1382 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1386 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8840
Venda: R$ 5,8850
Variação: -0,07%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0067
Venda: R$ 6,1110
Variação: -0,15%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
- Ouro
Cotação: US$ 4.096,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,2%