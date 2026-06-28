A Hapvida firmou uma parceria estratégica com a Promptly Health, empresa portuguesa que fornece soluções de Evidências do Mundo Real, para tornar dados brasileiros de saúde acessíveis à comunidade global de pesquisa médica. Na prática, o acordo liga a estrutura de pesquisa clínica da Hapvida à infraestrutura de dados da parceira europeia, que reúne mais de 400 hospitais e clínicas em países como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido.

Com essa conexão, a empresa brasileira passa a integrar uma rede presente em dois continentes que forma um ecossistema combinado com alcance de mais de 70 milhões de vidas. "O Brasil possui uma riqueza extraordinária de dados clínicos que ainda é, em grande parte, invisível para a comunidade global de pesquisa. Esta parceria nos dá as ferramentas para estruturar e curar esses dados, criando uma ponte entre a realidade diária dos nossos hospitais e as evidências de que pesquisadores e inovadores precisam", destaca o diretor de pesquisa clínica da Hapvida, Rodrigo Sardenberg.

Evidências do Mundo Real se referem ao uso de dados gerados no dia a dia da operação de saúde para alimentar estudos e aprimorar a qualidade do atendimento, incluindo evidências sobre uso, segurança e eficácia de medicamentos, tratamentos e produtos de saúde a partir da análise de informações e históricos de pacientes.

O objetivo central da parceria é dar visibilidade a um volume de dados já produzido pela companhia, organizado e padronizado em conjuntos prontos para uso por empresas do setor de saúde, pesquisadores acadêmicos e inovadores da área. O modelo busca reduzir o tempo gasto na localização, organização e padronização dessas informações antes do início das análises, permitindo que equipes de pesquisa avancem a partir de registros de pacientes, tratamentos e desfechos reais.

"Com 16 milhões de beneficiários em todas as cinco regiões do Brasil, a Hapvida traz uma profundidade de insight clínico do mundo real à qual a comunidade global de pesquisa nunca teve acesso", observa Pedro Ramos, CEO da Promptly Health.

As prioridades terapêuticas da parceria serão definidas em conjunto entre as companhias, com foco em aproveitar a diversidade e a escala dos dados clínicos brasileiros para preencher lacunas na base global de evidências.

A Hapvida destaca que a iniciativa será conduzida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).