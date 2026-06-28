O ouro encerrou em alta nesta sexta-feira, 26, beneficiado pela fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries à medida que o mercado avalia as perspectivas de política monetária para os Estados Unidos e acompanha os novos desdobramentos no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou o dia em alta de 1,2%, a US$ 4.096,3 por onça-troy, mas recuou cerca de 3,52% na semana.

A prata para julho avançou 1,5% no dia, a US$ 59,224 por onça-troy, mas despencou aproximadamente 11% na semana.

Apesar de ainda recuar ao patamar de US$ 3.900 nas mínimas da sessão, o ouro se recuperou e ultrapassou a faixa de US$ 4 mil.

As quedas recentes do metal ainda pesam sobre o sentimento, explica o Saxo Bank. Na mesma linha, o TD Securities reforça que os investidores vão continuar acompanhando o nível de preços, pois uma queda em US$ 3.800 pode desencadear uma nova onda vendedora.

Além disso, o ouro também é afetado pela deterioração do sentimento de risco, especialmente em relação a ativos ligados à inteligência artificial (IA), de acordo com a Capital Economics. A crescente correlação do metal com o mercado acionário é um dos motivos pelos quais a consultoria acredita que os preços do ouro ainda têm espaço para cair nos próximos dezoito meses.

Ainda assim, o recuo dos preços de energia e a queda nos rendimentos dos Treasuries devem beneficiar o metal, ainda segundo o Saxo Bank. Os fatores "podem, eventualmente, diminuir a pressão sobre o Federal Reserve para apertar ainda mais a política monetária, potencialmente oferecendo algum suporte ao metal precioso", explica.

No cenário geopolítico, contudo, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o Irã de violar o cessar-fogo ao lançar drones contra embarcações no Estreito de Ormuz. Além disso, os iranianos interceptaram navios que seguiam por rotas da via marítima não autorizadas pelas autoridades do país.

*Com informações de Dow Jones Newswires