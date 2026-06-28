O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 100% em retaliação a eventuais decisões de países europeus de tributarem serviços digitais de empresas americanas.

"Qualquer país que impor tal imposto será imediatamente alvo de uma TARIFA de 100% sobre quaisquer e todos os bens enviados aos Estados Unidos da América", disse o presidente americano na Truth Social nesta sexta-feira, 26.

"Essa TARIFA se sobreporá a acordos comerciais feitos com o país, estejam eles implementados, assinados ou não. Além disso, a TARIFA de 100% será imposta imediatamente, caso prossigam", completou.