O Ministério da Fazenda afirmou, em nota, que a divulgação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que trouxe a taxa de desemprego do Brasil em 5,6% no trimestre móvel encerrado em maio consolida a trajetória de fortalecimento do mercado de trabalho brasileiro vista nos últimos anos.

A taxa de desemprego no País foi de 5,6% no trimestre terminado em maio, segundo os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O resultado do indicador é o menor para o mês de maio em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

"Os dados mostram que o Brasil segue criando empregos, reduzindo o desemprego e elevando a renda da população", diz o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em nota. "Esse desempenho é resultado de uma política econômica baseada em estabilidade, previsibilidade e equilíbrio, que fortalece a confiança, estimula investimentos e cria condições para que a economia continue gerando oportunidades para os brasileiros."