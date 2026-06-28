As bolsas asiáticas fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 26, à medida que investidores venderam ações de tecnologia para realizar lucros após ralis recentes ligados ao boom da inteligência artificial.

Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi tombou 5,81% em Seul, a 8.411,21 pontos, depois de o pregão ser temporariamente interrompido pela segunda vez nesta semana. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix caíram 5,3% e 8,4%, respectivamente. Ambas mantêm parcerias em IA com a norte-americana Nvidia.

Em Tóquio, o japonês Nikkei recuou 4,15%, a 69.360,88 pontos, também pressionado por ações de tecnologia, como SoftBank Group (-12,5%) e Advantest (-9,6%).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,76% em Hong Kong, a 22.671,86 pontos, e o Taiex registrou baixa expressiva de 3,64% em Taiwan, a 44.571,76 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto recuou 2,26%, a 4.027,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 3,13%, a 2.786,04 pontos.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única, mas o Nasdaq - índice com forte peso de ações de tecnologia - caiu pelo quarto pregão consecutivo, após o anúncio de aumento de preços pela Apple ofuscar o balanço positivo da Micron Technology.

No mesmo dia, os mercados asiáticos haviam reagido em forte alta aos resultados da Micron e à revisão para cima das projeções anuais da Qualcomm.

Oceania

Na Oceania, a bolsa da Austrália ignorou o mau humor na Ásia e encerrou levemente no azul nesta sexta: o S&P/ASX 200 avançou 0,18% em Sydney, a 8.764,20 pontos.