Desse total, R$ 85,2 bilhões serão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um aumento de quase 9% do crédito, comparado à última safra.

Nas últimas três safras, foram R$ 225 bilhões em créditos com menores taxas de juros. "Chegamos a mais de 2,4 milhões de agricultoras e agricultores familiares, disse a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli.

A ministra ressaltou que houve redução nas taxas aplicadas para a produção de alimentos básicos como arroz, feijão, mandioca, frutas, hortaliças e leite.

Redução de taxa

Para a produção de alimentos, a taxa de financiamento passou de 3% para 2% ao ano. Para produção orgânica e produtos da sociobiodiversidade, a taxa foi reduzida de 2% para 1% ao ano, informou o ministério.

No Pronaf B, conhecido como microcrédito rural, o limite de crédito por unidade familiar foi ampliado de R$ 53 mil para R$ 74 mil. O limite de renda anual da família para acessar o crédito aumentou de R$ 50 mil para R$ 60 mil.

A linha tem juros de 0,5% ao ano, três anos para pagamento e desconto de até 40% para pagamentos em dia. Estão previstas medidas que ampliam as oportunidades para assentados, povos indígenas e comunidades quilombolas com aumento do limite de crédito de R$ 50 mil para R$ 55 mil, com aumento da assistência técnica e extensão rural de R$ 2,5 mil para R$ 3 mil, com juros de 0,5% ao ano e bônus de 40% para quem paga em dia.

Mulheres

O governo divulgou novidades para as mulheres rurais, como a redução da taxa de juros do Pronaf Investimento, de 3% para 2% ao ano, com limite de até R$ 100 mil.

No Pronaf B, além dos R$ 20 mil para Quintais Produtivos, as mulheres, poderão contar com uma nova linha de R$ 8 mil de custeio e ainda contratar até R$ 28 mil pelo microcrédito rural de limite próprio.

Jovens

Uma medida para incentivar jovens para trabalhar no campo foi o aumento do limite de R$ 8 mil para R$ 16 mil, no caso de dois jovens da mesma unidade familiar acessando o financiamento.

Já nas linhas específicas do Pronaf Jovem, o valor máximo de investimento subiu de R$ 35 mil para R$ 50 mil, e os juros diminuíram de 3% para 2% ao ano.

Habitação

O Plano Safra ainda pode beneficiar os trabalhadores rurais com o limite de R$ 10 mil para reformas de moradia e instalações sanitárias, com juros de 0,5% e o prazo de cinco anos para pagamento, além do desconto de até 40% para quem paga em dia.

Para financiamento de imóvel, quem tem renda de até R$ 150 mil por ano, a taxa da linha de habitação rural caiu de 8% para 5% ao ano. Também foram ampliadas as condições de financiamento para famílias com renda de até R$ 500 mil, que passam a acessar crédito de até R$ 150 mil com juros de 7,5% ao ano.

Máquinas

Quem trabalha com agricultura familiar poderá comprar máquinas com taxas menores. Caíram de 2,5% para 1,5% ao ano, e o limite de financiamento aumentou de R$ 100 mil para R$ 120 mil.

Também passam a contar com juros reduzidos de 2% ao ano investimentos em irrigação, cultivo protegido, armazenagem, tanques de resfriamento de leite, ordenhadeiras, aquicultura, pesca, conectividade no campo e equipamentos de acessibilidade, ampliando a capacidade produtiva e melhorando as condições de trabalho das famílias agricultoras.

Já para tratores e implementos agrícolas de até R$ 250 mil permanece a taxa de juros de 5% ao ano, preservando o apoio à mecanização das pequenas propriedades.

O plano também ampliou os instrumentos de incentivo à produção sustentável e à adaptação às mudanças climáticas com a redução dos juros no custeio para apenas 1% ao ano na produção agroecológica e orgânica e para produtos da sociobiodiversidade.

Crédito para o setor

Pela manhã, o governo lançou o plano Safra para agricultura empresarial. Principal programa federal de estímulo ao setor agropecuário brasileiro, a iniciativa vai destinar R$ 525,1 bilhões durante o próximo ano agrícola.

Do total, R$ 384,9 bilhões estão reservados para custear despesas essenciais, como a compra de insumos, a manutenção de lavouras e rebanhos e a comercialização da produção.

Outros R$ 140,2 bilhões irão para investimentos, apoiando a modernização produtiva, ampliação da capacidade de armazenagem, irrigação, inovação tecnológica, renovação de máquinas e equipamentos e o aumento da eficiência nas propriedades rurais.

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