A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,2%

Pontos: 171.688,61

Máxima de +0,04% : 172.098 pontos

Mínima de -1,37% : 169.666 pontos

Volume: R$ 21,59 bilhões

Variação em 2026: 6,56%

Variação no mês: -0,2%

Dow Jones: -0,03%

Pontos: 52.305,24

Nasdaq: -0,66%

Pontos: 26.040,03

Ibovespa Futuro: -0,08%

Pontos: 174.440

Máxima (pontos): 174.705

Mínima (pontos): 172.070

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,45

Variação: +0,68%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,82

Variação: +0,05%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,15

Variação: +0,28%

Ambev ON

Preço: R$ 16,26

Variação: -0,18%

Petrobras ON

Preço: R$ 41,65

Variação: -0,31%

Vale PNA

Preço: R$ 77,96

Variação: +0,1%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,00

Variação: -0,17%

Vale ON

Preço: R$ 77,96

Variação: +0,1%

Itausa PN

Preço: R$ 13,38

Variação: estável

Global 40

Cotação: 666,213 centavos de dólar

(30/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2098

Venda: R$ 5,2103

Variação: +0,92%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,36

Venda: R$ 5,46

Variação: +3,31%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1944

Venda: R$ 5,1950

Variação: +0,36%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3400

Venda: R$ 5,4290

Variação: +3,77%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,2420

Variação: +0,80%

- Euro

Compra: US$ 1,1378 (às 18h28)

Venda: US$ 1,1379 (às 18h28)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9280

Venda: R$ 5,9290

Variação: +0,51%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1200

Venda: R$ 6,2100

Variação: +0,65%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

- Ouro

Cotação: US$ 4.082,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,10%


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