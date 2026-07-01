A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,2%
Pontos: 171.688,61
Máxima de +0,04% : 172.098 pontos
Mínima de -1,37% : 169.666 pontos
Volume: R$ 21,59 bilhões
Variação em 2026: 6,56%
Variação no mês: -0,2%
Dow Jones: -0,03%
Pontos: 52.305,24
Nasdaq: -0,66%
Pontos: 26.040,03
Ibovespa Futuro: -0,08%
Pontos: 174.440
Máxima (pontos): 174.705
Mínima (pontos): 172.070
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,45
Variação: +0,68%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,82
Variação: +0,05%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,15
Variação: +0,28%
Ambev ON
Preço: R$ 16,26
Variação: -0,18%
Petrobras ON
Preço: R$ 41,65
Variação: -0,31%
Vale PNA
Preço: R$ 77,96
Variação: +0,1%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,00
Variação: -0,17%
Vale ON
Preço: R$ 77,96
Variação: +0,1%
Itausa PN
Preço: R$ 13,38
Variação: estável
Global 40
Cotação: 666,213 centavos de dólar
(30/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2098
Venda: R$ 5,2103
Variação: +0,92%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: +3,31%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1944
Venda: R$ 5,1950
Variação: +0,36%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3400
Venda: R$ 5,4290
Variação: +3,77%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,2420
Variação: +0,80%
- Euro
Compra: US$ 1,1378 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1379 (às 18h28)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9280
Venda: R$ 5,9290
Variação: +0,51%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1200
Venda: R$ 6,2100
Variação: +0,65%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
- Ouro
Cotação: US$ 4.082,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,10%