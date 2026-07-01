A senadora e líder democrata na Comissão de Bancos do Senado dos EUA, Elizabeth Warren, solicitou nesta quarta-feira, 1º, ao inspetor-geral do Federal Reserve (Fed) que apure se a vice-presidente de supervisão bancária da instituição, Michelle Bowman, violou a regra de período de silêncio do banco central ao discursar em um jantar privado do Bank of America (BofA) para clientes no mês passado.

Em uma carta ao inspetor-geral Michael Horowitz, Warren solicitou que o órgão de fiscalização examine se a "participação ou os comentários de Bowman violaram quaisquer leis, regras, regulamentos, políticas ou procedimentos e se a estrutura existente do Fed que rege tais eventos externos deveria ser reforçada". Os senadores democratas Jack Reed e Chris Van Hollen também assinaram a carta.

O Fed geralmente proíbe comunicações externas em torno das reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) para "reforçar a confiança do público na transparência e integridade do processo de política monetária", ressalta a carta.

No evento do BofA, os senadores alegam que Bowman falou e respondeu a perguntas. "Embora Bowman tenha afirmado que não compartilhou suas opiniões sobre a política monetária no jantar, relatos públicos indicam que ela discutiu uma variedade de tópicos de política monetária do Fed", dizem, como a coletiva de imprensa de Kevin Warsh e opiniões sobre a facilidade de recompra do BC.

Em uma declaração no mês passado logo após o ocorrido, Bowman afirmou que "cumpriu consistentemente todas as regras aplicáveis do Fomc e de ética".