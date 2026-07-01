Um tribunal sueco decidiu nesta quarta-feira, 1º, que a Alphabet, controladora do Google, abusou de seu poder de mercado relacionado à busca na internet em serviços de comparação de preços em relação à unidade Pricerunner do Klarna Group. O Google foi condenado a pagar quase US$ 2 bilhões em danos à Klarna.

Espera-se que o Google recorra da decisão. Casos antitruste semelhantes estão ativos na Europa. Qualquer valor que a Klarna receba será reduzido por acordos de compartilhamento com ex-acionistas da PriceRunner, financiadores de litígios da Klarna e impostos.

A Klarna adquiriu a PriceRunner em 2022. A Pricerunner buscava US$ 8,2 bilhões em danos. O Tribunal de Patentes e Mercado da Suécia em Estocolmo rejeitou a maior parte das reivindicações.

A decisão afirmou que o Google se envolveu em tratamento preferencial de seu próprio serviço de comparação de preços em detrimento de serviços independentes. O litígio está ligado a uma decisão de 2017 da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), de multar o Google por alavancar ilegalmente seu domínio de busca.

A Klarna compete com a Affirm Holdings e outros em financiamento ao consumidor e serviços de "compre agora, pague depois". Fonte: Dow Jones Newswires.

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