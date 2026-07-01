Os preços dos combustíveis caíram em junho na cidade de São Paulo, de acordo com levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para o carro. A maior variação foi registrada no etanol, que apresentou um recuo de 4,6%, de R$ 4,15 para R$ 3,96. Já o etanol aditivado caiu 4,3%, passando de R$ 4,68 para R$ 4,48.

O diesel aditivado, por sua vez, liderou a redução na categoria com uma queda de 1,2%, indo de R$ 7,48 para R$ 7,39. O comum registrou queda de 0,8%, com o preço caindo de R$ 7,21 para R$ 7,15.

A gasolina comum teve redução de 0,9%, indo de R$ 6,51 para R$ 6,45, enquanto a gasolina aditivada apresentou leve diminuição de 0,3%, passando de R$ 7,10 para R$ 7,08.

No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) desacelerou para 0,41% em junho, ante 0,62% em maio.

Regiões

O levantamento também identificou oscilações de preços entre as diferentes regiões da cidade de São Paulo ao longo de junho. A maior diferença foi registrada na gasolina aditivada, com variação de R$ 0,65 por litro entre as Zonas Norte e Sul, onde os preços oscilaram de R$ 6,68 a R$ 7,33.

A versão comum da gasolina variou entre R$ 6,36 na Zona Norte e R$ 6,48 na Zona Leste. Já a aditivada teve seu teto na Zona Sul (R$ 7,33) e o piso na Zona Norte (R$ 6,68).

O diesel aditivado registrou o menor preço na Zona Leste, a R$ 7,08, e o mais elevado na Zona Sul, a R$ 7,62. O diesel comum seguiu a mesma tendência regional, variando de R$ 6,98 na Zona Leste a R$ 7,29 nas zonas Oeste e Sul.

O etanol aditivado oscilou entre R$ 4,24 na Zona Norte e R$ 4,57 nas zonas Oeste e Sul. O etanol comum foi o combustível mais estável, com variação de cinco centavos, registrado a R$ 3,93 na Zona Norte e R$ 3,98 na Zona Leste.

O levantamento do Sem Parar considera mais de 17 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre maio e junho de 2026.