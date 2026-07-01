As exportações da Coreia do Sul registraram o crescimento mais forte em quase 50 anos, à medida que a expansão global da inteligência artificial (IA) continua impulsionando a demanda por chips.

O resultado comercial de junho vem na esteira de um anúncio do governo sul-coreano e dos principais fabricantes de chips de memória, Samsung Electronics e SK Hynix, de investir trilhões de dólares para aprofundar o papel do país na cadeia de suprimentos de semicondutores e afastar a concorrência de rivais dos EUA e da China.

As exportações dispararam 70,9% no ano em junho, estabelecendo um recorde mensal de US$ 102,25 bilhões e registrando o ritmo de expansão mais rápido desde outubro de 1978. Isso se baseou em um aumento revisado de 53,4% em maio, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Ministério do Comércio, Indústria e Recursos na quarta-feira.

O resultado de junho superou facilmente a previsão mediana de crescimento de 57,3% de uma pesquisa do Wall Street Journal com nove economistas.

As importações aumentaram 30,1% para US$ 66,10 bilhões no mês passado, resultando em um superávit comercial de US$ 36,15 bilhões e ultrapassando a marca de US$ 30 bilhões pela primeira vez. Em maio, o superávit foi de US$ 27,04 bilhões, após revisão.

Os semicondutores permaneceram os principais motores do crescimento das remessas, disse o Ministério do Comércio sul-coreano, com as exportações de chips atingindo um novo recorde mensal de US$ 44,82 bilhões em junho.

Em meio à ausência de sinais de que o boom da infraestrutura de IA global esteja desacelerando, as exportações de semicondutores da Coreia do Sul triplicaram em relação ao ano anterior.

As exportações de computadores mais que quadruplicaram em relação ao ano anterior em junho, enquanto as remessas de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo smartphones, saltaram 51%, mostraram os dados do ministério.

Enquanto os setores ligados à IA continuam avançando, outros não estão indo tão bem. As remessas de peças automotivas caíram 2,4% em relação ao ano anterior em junho, enquanto as exportações de veículos aumentaram apenas 5,8%, mostraram os dados.

Por destino, as exportações para os EUA e China aumentaram 79% e 92%, respectivamente, em relação ao ano anterior em junho, enquanto as remessas para o Oriente Médio caíram 8,4%.

Os dados comerciais de quarta-feira mostraram mais evidências do chamado crescimento em forma de K na Coreia do Sul, em que indústrias não tecnológicas continuaram a enfrentar custos mais altos de matérias-primas, restrições de suprimento e desafios logísticos decorrentes das tensões no Oriente Médio, mesmo com os EUA e o Irã tendo forjado um cessar-fogo frágil.

Vários bancos, incluindo ING e Citi, recentemente elevaram as previsões de crescimento para a Coreia, citando ventos favoráveis, como maior investimento de capital sob o plano de investimento em IA liderado pelo governo. Segundo o ING, as exportações lançarão as bases para um consumo privado mais forte, gastos do governo e investimento.

"A Ásia parece ter em grande parte superado o impacto do choque dos preços da energia", disse Gareth Leather, da Capital Economics, em uma nota. "E a maioria das economias parece estar pronta para registrar um crescimento sólido este ano, ajudada pela demanda muito forte por produtos relacionados à IA, que está impulsionando as exportações".

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.