A produção de petróleo no Brasil caiu 0,76% em maio em relação a abril, para 5,597 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo o Boletim Mensal a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), antecipados pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Com relação ao petróleo, foram extraídos nacionalmente 4,301 milhões de barris por dia (bpd), uma queda de 0,9% na comparação com o mês anterior e aumento de 16,9% em relação a igual mês de 2025. A produção de gás natural em maio foi de 206,06 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d). Houve queda de 0,3% frente a abril e aumento de 19,6% na comparação com maio de 2025, disse a agência.

A produção da Petrobras registrou queda maior, de 2,7%, para 3,329 milhões de boed. Se levado em conta apenas petróleo, a redução foi de 2,9%, para 2,545 milhões de bpd, e de 1,9% no caso do gás natural, um volume de 124,6 milhões de m3/d.

A produção do pré-sal somou 3,471 milhões de bpd de petróleo e de 164 milhões de m3/d de gás natural, totalizando 4,503 boed. A produção do pré-sal correspondeu a 80,5% do total.