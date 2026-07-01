O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta quarta-feira, 1º, que acertou a com a equipe econômica do governo e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) uma reunião na próxima terça-feira, 7, para discutir a tramitação do projeto de lei de renegociação das dívidas dos produtores rurais. O encontro foi combinado por ele em reunião pela manhã com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e com o líder do Governo na Câmara, Paulo Pimenta, segundo Motta diz na redes sociais.

"Comprometidos com a responsabilidade fiscal, alinhamos uma reunião com a FPA e a equipe econômica para a próxima terça-feira (7), na busca de um acordo para atender os produtores que foram afetados pelas intempéries climáticas", escreveu Motta em seu perfil no X.

Já em relação ao projeto de lei complementar que permite a redução dos impostos sobre os combustíveis, o presidente da Câmara afirmou que houve o "compromisso do Governo na revisão da subvenção da gasolina nos próximos dias, de modo a garantir o diferencial em relação ao preço do etanol".

A pauta é uma demanda do setor sucroenergético, que teme perda de competitividade do etanol com a subvenção à gasolina. Na terça-feira, 30, o governo anunciou a retirada de parte da subvenção ao diesel e avalia fazer o mesmo com o outro combustível fóssil.