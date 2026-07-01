A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, enfatizou nesta quarta-feira, 1, que a zona do euro não está em estagflação e que os riscos estão mais balanceados agora do que há algumas semanas, durante painel no Fórum de Sintra (Portugal).

Lagarde justificou que a ultima decisão do BCE, de aumento juros, foi justificada porque havia "condições perfeitas" para isso. "A inflação estava dentro da meta de 2%, diferente do Federal Reserve (Fed) e do Banco da Inglaterra (BoE), por exemplo". Ambos optaram pela manutenção de juros em junho.

Ela ainda pontuou que, se há algo de que se arrepende, é de ter ficado limitada por orientações futuras no passado.

Junto à Lagarde, participaram também do painel os presidentes do Fed, Kevin Warsh, do BoE, Andrew Bailey, e do Banco do Canadá (BoC), Tiff Macklem.