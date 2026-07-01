Na matéria enviada anteriormente havia um erro no último parágrafo. O nome da casa do entrevistado Bruno Takeo é S4 Consultoria - e não A4 Consultoria, como constava. Segue o texto corrigido.

O Ibovespa iniciou julho em baixa, refletindo a queda do minério e do petróleo e o tom negativo na maioria dos índices das bolsas americanas e europeias. Apesar de o mês ser novo, as notícias são antigas. As incertezas em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã persistem, mas há sinais de avanço, enquanto investidores avaliam o relatório de emprego ADP do setor privado americano, divulgado hoje, mostrando economia aquecida, na véspera do payroll.

Ainda, o mercado acompanha a participação de autoridades monetárias, principalmente do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em evento do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Portugal. As falas de Warsh foram consideradas de tom equilibrado.

Em meio à agenda mais fraca de indicadores hoje no Brasil, fica no foco a disputa eleitoral a presidente da República. Pesquisa Atlas/Intel mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 48,8% das intenções de voto para um eventual segundo das eleições deste ano. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 42,3%.

"A rejeição da Flávio e o desembarque da Michelle Bolsonaro deixa a situação complicada para o partido, difícil entender qual será a saída", diz Felipe Cima, especialista em renda variável da Manchester Investimentos.

Na terça, 30, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou que vai deixar a presidência do PL Mulher, núcleo do partido voltado para o público feminino. Ela disse que vai se dedicar aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena pela trama de golpe de Estado em prisão domiciliar.

Neste cenário complicado para a legenda, Cima diz que ou o mercado entra num certo pânico ou pode avaliar que o pior momento para os ativos esteja próximo do pico de piora.

O petróleo Brent cede quase 1,4%, a US$ 71,93 o barril, enquanto o minério de ferro fechou em queda de 1,68% em Dalian, na China.

A despeito da desvalorização do minério de ferro nesta quarta, a commodity fechou em US$ 108,02 a tonelada em Dalian, na China, o que pode ser visto como moderadamente elevado. "A mineradora é uma empresa que tem um fluxo interessante, paga bons dividendos e espera diminuir o conceito de dívida estendida. Se o preço do minério se mantiver, a ação da empresa parece estar relativamente barata", diz Cima, completando que, mesmo com a disparada do petróleo durante o conflito no Oriente Médio, a cotação não influenciou bruscamente o caixa da Petrobras (PN: -0,34% e ON: -0,43%). "Teve um trimestre acima da média."

O recuo do petróleo ocorre em meio a relatos de avanço em conversas técnicas indiretas entre EUA e Irã, em Doha, apesar de a incerteza sobre o Estreito de Ormuz seguir no radar.

Na terça, o Ibovespa fechou em baixa de 0,68%, aos 172.024,12 pontos, acumulando queda de 1,01% em junho e alta de 6,76% no primeiro semestre.

Às 11h27 desta quarta, o Índice Bovespa caía 0,27%, aos 171.551,22 pontos, após ceder 1,37%, na mínima em 169.665,53 pontos, ante abertura na máxima aos 172.017,17 pontos.

"Talvez a preocupação com a guerra esteja diminuindo. Nos últimos dias, havia risco das negociações pararem ou diminuírem, mas acho que a notícia de que parte dos recursos do Irã vai ser liberada ajuda a acalmar o mercado", diz Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria. Há relatos de que Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo preliminar, durante conversas indiretas no Catar, para liberar US$ 3 bilhões a Teerã.