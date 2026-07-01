O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, defendeu nesta quarta-feira, 1, que uma política de orientação futura não é adequada para o momento atual e prometeu que mudanças dentro do BC americano em estratégias para estabilidade de preços ainda estão por vir.

"Se acham que estamos satisfeitos com inflação acima de 2%, vão se decepcionar", comentou ele, em painel do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, Portugal. Warsh acrescentou que espera que os resultados dos grupos de trabalho sejam um bem público e que, se modelos antigos são um obstáculo para boas políticas, é melhor "se livrar deles". "Gostaria de usar novas fontes de dados além das agências governamentais", enfatizou.

Segundo ele, o Fed anunciará novidades na próxima semana sobre os líderes das forças-tarefa, que contarão com especialistas tanto de dentro quanto de fora dos EUA. "Vamos traçar um novo rumo para podermos tomar melhores decisões", frisou.

O presidente do BC americano evitou dar orientações futuras, mas adiantou que haverá uma "boa briga" na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês), em meio a opiniões divergentes.

Sobre a situação macroeconômica atual do país, Warsh afirmou que o mercado de trabalho está estável, o lado da oferta está sólido e que riscos e expectativas de inflação diminuíram nas últimas semanas. "Volatilidade está em baixa e rendimentos estão caindo", adicionou.

Warsh ainda pontuou que o Fed continuará independente após a decisão da Suprema Corte sobre a diretora Lisa Cook e agirá de acordo com seu mandato.

Participaram também do fórum o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e a presidente do BCE, Christine Lagarde.