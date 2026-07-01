O spread médio em operações de crédito livre seguiu em 35,8 pontos porcentuais (pp) em abril, mesmo nível em que estava em maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 1. O resultado de maio foi revisado nesta divulgação, antes era de 35,9 pontos.

A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

O spread médio no segmento de pessoa física diminuiu de 49,2 pontos para 48,8. Nas operações de empresas, aumentou de 11,9 pontos (revisado de 12,3) para 12,1 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, caiu de 4,3 pontos (revisado de 4,2 pontos) em abril para 4,0 pontos em maio. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 22,2 pontos (revisado de 22,6) para 22,1 pontos no período.

Setor não financeiro-

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 1,6% em maio, na comparação com abril, para R$ 21,513 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 164,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas subiu 1,5% em maio, para 54,7% do PIB.