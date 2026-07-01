O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu nesta quarta-feira, 1, com representantes de centrais sindicais para tratar da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. O encontro, realizado no gabinete da Presidência, durou cerca de 45 minutos, e contou também com a presença da líder do Governo na Casa, Teresa Leitão (PT-PE), e do senador Paulo Paim (PT-RS).

Após a reunião, Teresa afirmou à imprensa que a PEC "não está parada" e que faltam "ajustes" na tramitação do texto.

"A gente está tratando de procedimentos. Lembrem vocês que a PEC não está parada aqui no Senado. Desde que ela chegou, que ela passa por debates. (...) E os procedimentos que faltam são ajustes que faremos na tramitação. Com toda a boa vontade, com toda a consciência da importância dessa PEC", declarou a petista.

Questionada se a proposta será aprovada antes das eleições, Teresa se esquivou e disse que a tramitação será definida após a sessão temática sobre o tema que ocorrerá nesta quarta-feira no plenário do Senado.

"Não é um calendário eleitoral, é um calendário parlamentar, é um calendário do Congresso. Então, vamos analisar, depois desse debate, qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une", pontuou.