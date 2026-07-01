O setor privado dos Estados Unidos criou 98 mil empregos em junho, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 1, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 93 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento de junho da ADP sobre o mercado de trabalho privado dos Estados Unidos também mostrou que os salários avançaram, em média, 4,4% na comparação anual.

A ADP também informou que o dado de maio não foi revisado, permanecendo em 122 mil o número de vagas criadas no período.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público e será divulgado na quinta-feira, dia 2.