O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 54,5 em maio para 54,8 em junho, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o JMMA publicada nesta quarta-feira, 1.

O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, sinalizando expansão da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados mais recentes do PMI sugerem que os fabricantes japoneses tiveram, em junho, o melhor desempenho trimestral em mais de 12 anos.

"O crescimento continua sendo, ao menos em parte, impulsionado por esforços de formação de estoques por parte das empresas devido à guerra no Oriente Médio. Em particular, as companhias relataram mais uma deterioração substancial no desempenho dos fornecedores durante junho, em meio a atrasos no transporte marítimo e escassez de fornecedores como resultado do conflito", observa.