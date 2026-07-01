A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) informou à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que notificou quatro operadoras de apostas e dois veículos de comunicação para prestarem esclarecimentos sobre ações de publicidade e propaganda veiculadas durante a Copa do Mundo que, segundo a pasta, apresentam indícios de descumprimento da legislação e da regulamentação do setor.

Segundo a secretaria, as peças publicitárias analisadas continham elementos vedados pelas normas vigentes, como mensagens que estimulam a urgência para realizar apostas e a apresentação de advertências e restrições em tamanho ilegível.

No caso das operadoras de apostas, a SPA determinou a suspensão imediata da veiculação de peças publicitárias que estejam em desacordo com a regulamentação.

A Lei nº 14.790/2023, que regulamenta o mercado de apostas de quota fixa, estabelece a obrigatoriedade de inclusão, nas peças publicitárias e ações de comunicação das operadoras, de avisos de desestímulo ao jogo e advertências sobre os potenciais riscos e malefícios associados à atividade.

Além disso, a Portaria nº 1.231/2024, que dispõe sobre as diretrizes de jogo responsável e sobre ações de publicidade, propaganda e marketing, determina que todas as comunicações promovidas pelas operadoras, incluindo peças publicitárias, materiais promocionais e inserções em meios físicos e digitais, contenham alertas sobre restrição etária, riscos de dependência e transtornos relacionados ao jogo patológico. As advertências devem ser apresentadas de forma clara, legível e proporcional aos demais elementos da comunicação.

De acordo com a secretaria, a legislação também proíbe campanhas que atribuam às apostas caráter socialmente desejável, sugiram garantia de ganhos, incentivem a recuperação de perdas ou transmitam ao público a ideia de que as apostas representam uma oportunidade certa ou altamente vantajosa de lucro.

As empresas e veículos de comunicação notificados deverão apresentar informações e esclarecimentos, no prazo de até dez dias, sobre as medidas adotadas em relação aos fatos apurados.

Em nota, a secretaria afirmou que segue monitorando continuamente o mercado de apostas durante a Copa do Mundo e que adotará as medidas cabíveis sempre que identificar condutas que violem a legislação e a regulamentação aplicáveis ao setor.