A Transpetro, subsidiária de transportes da Petrobras, informou que realizou, na quinta-feira, 2, o primeiro abastecimento de um navio da frota com combustível marítimo com 30% de conteúdo renovável (B30). A operação foi realizada no porto de Roterdã, na Holanda, com o fornecimento de aproximadamente 400 toneladas de combustível ao navio Olavo Bilac.

Em 2025, a companhia abasteceu seis embarcações com combustível marítimo com 24% de conteúdo renovável (B24), em operações que totalizaram cerca de 4 mil toneladas de combustível. Segundo a companhia, a experiência permitiu uma redução de aproximadamente 1,6 mil toneladas de emissões de CO2.

"Estamos avançando na adoção de soluções que tornem nossa frota mais eficiente e sustentável. Os combustíveis com conteúdo renovável são uma alternativa disponível no curto prazo para reduzir as emissões da navegação, aproveitando a infraestrutura já existente e acompanhando uma tendência que ganha espaço nos principais centros marítimos do mundo", afirmou em nota o diretor de Transporte Marítimo da Transpetro Jones Soares.

Segundo ele, as ações da companhia estão em sintonia com as metas da Organização Marítima Internacional (IMO), que prevê a neutralidade nas emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.