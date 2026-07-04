A próxima semana operativa, que vai deste sábado, 4, até a próxima sexta-feira, 10, deve ser de muita água nos reservatórios das hidrelétricas do Sul. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projeta um volume de Energia Natural Afluente (ENA) de 25.741 MW médios no subsistema, o correspondente a 232% da média histórica. O volume é superior ao esperado para o Sudeste/Centro-Oeste, de 25.517 MWm (100% da média), sendo que este submercado costuma ter volumes de afluência significativamente maiores, por concentrar a maior parte do armazenamento do País.

Em relatório executivo sobre a "revisão 1" do Programa Mensal de Operação (PMO), o ONS explicou que a passagem de duas frentes frias pela Região Sul ocasionou precipitação superior à média semanal na bacia do rio Iguaçu e próximo a média nas bacias dos rios Uruguai, Jacuí, Taquari-Antas e na incremental da hidrelétrica de Itaipu. E áreas de instabilidade no oeste da região no próximo final da semana devem ocasionar chuva entre a média e inferior à média nas mesmas bacias na próxima semana.

No consolidado do mês de julho, o ONS elevou em 5 pontos porcentuais (p.p.) a previsão de ENA para o Sul, para 155% da média de longo termo, ou 17.238 MWm. O nível de armazenamento esperado ao fim do mês se manteve praticamente estável, em 86,9%, acima dos atuais 71,9%.

A ENA prevista no Sudeste/Centro-Oeste no consolidado de julho subiu 1 p.p., para 97%, ou 24.795 MWm. O nível de Energia Armazenada esperada no fim do mês oscilou de 65,8% para 65,6%.

No Norte, a ENA projetada para julho também aumentou 1 p.p., para 64%, ou 3.312 MWm. Já o armazenamento esperado cresceu 0,3 p.p., para 94,3%.

Já no Nordeste, o volume projetado recuou 2 p.p., para 62% da MLT, ou 2.309 MWm. Apesar disso, o ONS elevou a previsão de a Energia Armazenada ao fim de julho para 83,6%, frente os anteriores 82,9%.