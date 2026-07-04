A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,74%
Pontos: 174.070,27
Máxima de +1,09% : 174.664 pontos
Mínima estável: 172.790 pontos
Volume: R$ 12,67 bilhões
Variação em 2026: 8,03%
Variação no mês: 1,19%
Dow Jones: +1,14%
Pontos: 52.900,07
Nasdaq: -0,8%
Pontos: 25.832,67
Ibovespa Futuro: +0,95%
Pontos: 176.785
Máxima (pontos): 177.165
Mínima (pontos): 175.305
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,74
Variação: +0,64%
Petrobras PN
Preço: R$ 38,25
Variação: +0,76%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,26
Variação: +0,55%
Ambev ON
Preço: R$ 16,29
Variação: -0,06%
Petrobras ON
Preço: R$ 42,39
Variação: +0,69%
Vale PNA
Preço: R$ 78,84
Variação: +0,77%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,78
Variação: -0,94%
Vale ON
Preço: R$ 78,84
Variação: +0,77%
Itausa PN
Preço: R$ 13,60
Variação: +0,74%
Global 40
Cotação: 646,493 centavos de dólar
Variação: -1,33%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1679
Venda: R$ 5,1689
Variação: -0,76%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,26
Venda: R$ 5,36
Variação: -1,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1711
Venda: R$ 5,1717
Variação: -0,44%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1511
Venda: R$ 5,3300
Variação: -1,26%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,2090
Variação: -0,68%
- Euro
Compra: US$ 1,1437 (às 17h59)
Venda: US$ 1,1439 (às 17h59)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9100
Venda: R$ 5,9110
Variação: -0,71%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9128
Venda: R$ 6,1650
Variação: -0,48%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
- Ouro
Cotação: US$ 4.125,7 por onça-troy* (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: sem variação
*Cotação de quinta-feira, 2, devido ao feriado do Dia da Independência (Independence Day), celebrado em 4 de julho (sábado) nos EUA. Por cair em um final de semana, a data de folga oficial para o funcionalismo público é comemorada em 3 de julho (sexta-feira).