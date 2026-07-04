A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,74%

Pontos: 174.070,27

Máxima de +1,09% : 174.664 pontos

Mínima estável: 172.790 pontos

Volume: R$ 12,67 bilhões

Variação em 2026: 8,03%

Variação no mês: 1,19%

Dow Jones: +1,14%

Pontos: 52.900,07

Nasdaq: -0,8%

Pontos: 25.832,67

Ibovespa Futuro: +0,95%

Pontos: 176.785

Máxima (pontos): 177.165

Mínima (pontos): 175.305

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,74

Variação: +0,64%

Petrobras PN

Preço: R$ 38,25

Variação: +0,76%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,26

Variação: +0,55%

Ambev ON

Preço: R$ 16,29

Variação: -0,06%

Petrobras ON

Preço: R$ 42,39

Variação: +0,69%

Vale PNA

Preço: R$ 78,84

Variação: +0,77%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,78

Variação: -0,94%

Vale ON

Preço: R$ 78,84

Variação: +0,77%

Itausa PN

Preço: R$ 13,60

Variação: +0,74%

Global 40

Cotação: 646,493 centavos de dólar

Variação: -1,33%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1679

Venda: R$ 5,1689

Variação: -0,76%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,26

Venda: R$ 5,36

Variação: -1,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1711

Venda: R$ 5,1717

Variação: -0,44%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1511

Venda: R$ 5,3300

Variação: -1,26%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,2090

Variação: -0,68%

- Euro

Compra: US$ 1,1437 (às 17h59)

Venda: US$ 1,1439 (às 17h59)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9100

Venda: R$ 5,9110

Variação: -0,71%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9128

Venda: R$ 6,1650

Variação: -0,48%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

- Ouro

Cotação: US$ 4.125,7 por onça-troy* (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: sem variação

*Cotação de quinta-feira, 2, devido ao feriado do Dia da Independência (Independence Day), celebrado em 4 de julho (sábado) nos EUA. Por cair em um final de semana, a data de folga oficial para o funcionalismo público é comemorada em 3 de julho (sexta-feira).