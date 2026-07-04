A Axia Energia e o consórcio Olympus XX conquistaram os primeiros lotes da segunda etapa do leilão de transmissão nº 1/2026, organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que se realiza nesta tarde de sexta-feira, 3, na B3, em São Paulo.

Os lotes 8, 9 e 10 foram conquistados pela Axia (leia mais abaixo), enquanto o Olympus XX arrematou o lote 7, ao oferecer uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 96,720 milhões para construir e operar as instalações do lote, o que corresponde a um deságio de 52% em relação ao valor máximo estabelecido no edital, de R$ R$ 201,5 milhões.

Participou da disputa pelo lote 7 o consórcio FIP Shelf, que ofertou um deságio de 10%, ao oferecer uma RAP de R$ 181 milhões. O lote 7 é composto por 35 quilômetros de linhas de transmissão subterrâneas com 345 kilovolts (kV), além da Subestação São Miguel, e exigirá investimentos estimados pela Aneel em R$ 1,089 bilhão.

Pelas regras do leilão, vence o empreendedor que oferecer a menor RAP para construir e operar os empreendimentos de transmissão.

Quais lotes a Axia conquistou

Nas primeiras rodadas do leilão, a Axia arrematou os seguintes lotes:

Lote 8 - A Axia ofereceu uma RAP de R$ 10,83 milhões (deságio de 59,04% em relação ao valor máximo estabelecido no edital, de R$ 26,5 milhões). A COX Brasil e o Cymi participaram da disputa pelo lote 8, composto de 6 quilômetros de linhas de transmissão em Mato Grosso do Sul e a Subestação Iguatemi 2 (230/138 kV), com investimento previsto de R$ 150,7 milhões.

Lote 9 - A Axia ofereceu uma RAP de R$ 16,213 milhões (deságio de 57,24% em relação ao valor máximo estabelecido no edital, de R$ 37,9 milhões). A EDP, o Cymi e o Consórcio Olympus participaram da disputa pelo lote 9, composto pela Subestação Dom Pedro I (230/88 kV) e 19 quilômetros de linha de transmissão em São Paulo, com investimento previsto de R$ 224,6 milhões.

Lote 10 - A Axia ofereceu uma RAP de R$ 23,7 milhões (deságio de 51,84% em relação ao valor máximo estabelecido no edital, de R$ 49,3 milhões). O consórcio Olympus e o Cym participaram da disputa pelo lote 10, composto por 1 quilômetro de linha de transmissão em Mato Grosso e pela Subestação Cuiabá Norte (500/138 kV), com investimento previsto de R$ 292,8 milhões.