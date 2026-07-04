A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 9,758 bilhões em junho de 2026, após saldo positivo de US$ 7,823 bilhões em maio de 2026. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 36,277 bilhões e importações de US$ 26,52 bilhões.

O resultado do último mês veio abaixo da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 10,6 bilhões. As estimativas para esta leitura variavam de US$ 7,0 bilhões a US$ 12,4 bilhões.

Em junho, as exportações registraram alta de 24,9% na comparação com junho de 2025, com crescimento de 18,0% em Agropecuária, que somou US$ 8,139 bilhões; crescimento de 58,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 9,924 bilhões; e, por fim, crescimento de 14,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 18,036 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 14,4% na comparação mesmo mês do ano passado, com crescimento de 0,4% em Agropecuária, que somou US$ 450 milhões; crescimento de 25,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,176 bilhão; e, por fim, crescimento de 14,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 24,729 bilhões.