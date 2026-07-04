Os juros futuros mostram viés de baixa, na esteira do dólar e do petróleo, e após a produção industrial apresentar queda de 0,2%, contrariando as expectativas de leve alta (+0,2%). A sessão tende a ser de liquidez reduzida pelo feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, adiantado para hoje.

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,020%, de 14,043% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha máxima de 14,365%, de 14,398%, e o para janeiro de 2031 batia máxima de 14,495% ante 14,510% no ajuste de ontem.