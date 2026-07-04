O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou nesta sexta-feira, 3, que a autoridade monetária está em uma posição confortável após a alta de 25 pontos-base nos juros em junho, destacando que a recente queda dos preços do petróleo tem contribuído para reduzir as pressões inflacionárias na zona do euro.

Em entrevista à Bloomberg TV, às margens do encontro econômico Rencontres Economiques, em Aix-en-Provence, Moulin disse que ainda é cedo para antecipar as decisões das reuniões de julho e setembro, mas ressaltou que o aumento mais recente dos juros não representa o início de um novo ciclo de aperto monetário.

"Não estamos entrando em um novo ciclo de altas", afirmou. Segundo ele, o BCE continuará decidindo os próximos passos reunião a reunião. "Não fazemos orientação futura, então decidiremos quando chegarmos lá. O que vemos neste momento é que estamos em uma boa posição e que o balanço de riscos está no lugar certo."

Moulin também avaliou que o recuo do petróleo tende a aliviar a inflação de serviços e afirmou que, até agora, o BCE não observa sinais relevantes de efeitos secundários sobre preços e salários.