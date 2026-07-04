O secretário-chefe do Gabinete do Japão, Minoru Kihara, afirmou nesta sexta-feira, 3, que o governo acompanha com elevada atenção a recente alta dos rendimentos dos títulos públicos e reiterou que está preparado para adotar medidas no mercado de câmbio, se necessário, em meio às preocupações com a fraqueza do iene.

Em entrevista coletiva, Kihara disse que as autoridades "tomarão as medidas adequadas no mercado cambial, conforme necessário". Segundo a Nikkei Japan, ele afirmou que o governo está "acompanhando os movimentos do mercado com um nível extremamente elevado de atenção e fará o máximo para garantir uma condução adequada da política econômica e fiscal". Acrescentou ainda que os juros de longo prazo "são determinados pelo mercado com base em diversos fatores".

Kihara também reforçou que a condução da política monetária cabe ao Banco do Japão (BoJ) e afirmou que o governo continuará trabalhando em estreita coordenação com a autoridade monetária, em linha com a Lei do BoJ.

As declarações ocorrem após a ministra das Finanças, Satsuki Katayama, reafirmar que Tóquio está pronta para intervir no mercado de câmbio para conter movimentos excessivos do iene. Segundo ela, o governo mantém contato próximo com as autoridades dos Estados Unidos, conforme o entendimento entre os dois países sobre eventuais intervenções para combater volatilidade excessiva.

Analistas também mantêm no radar a possibilidade de novas intervenções. Em nota, Francesco Pesole, do ING, afirmou que as autoridades japonesas podem ter atuado no mercado na quinta-feira e avalia que novas operações seguem sendo um risco, sobretudo durante o feriado nos Estados Unidos, que reduz a liquidez das negociações. Segundo ele, o Japão costuma realizar intervenções em períodos de feriados e distribuí-las ao longo de vários dias.