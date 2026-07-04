O parlamentar britânico Andy Burnham, principal nome para substituir Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, afirmou nesta quinta-feira, 2, que ainda não decidiu quem seria o seu ministro das Finanças.

Em entrevista à rádio LBC, Burnham disse que ainda não tomou essa decisão "de maneira deliberada" e pontuou que quer construir uma equipe com uma abordagem "inclusiva". O parlamentar afirmou, ainda, que não negociará a direção das políticas econômicas. Segundo ele, será o "fim" para o neoliberalismo, a desregulamentação, a privatização e a "trickle down economics" - ou "economia do gotejamento", em português, na qual a riqueza chegaria em pequenas porções para a camada mais pobre da sociedade no longo prazo.

Falando sobre a política fiscal, Burnham disse que vai manter as promessas feitas pelo manifesto do Partido Trabalhista de 2024 sobre impostos, mas que ainda observa espaço para mudanças tarifárias. "Acredito que há justificativa para aumentar os impostos sobre imóveis comerciais em armazéns e nos grandes empreendimentos que vemos nos arredores de nossas cidades", afirmou.

O parlamentar destacou que a medida tornaria possível a redução de 20% nos impostos para bares e pubs, além de isentar completamente alguns comércios de rua. "É importante priorizar e beneficiar empreendimentos que trazem benefícios sociais, como restaurantes, bares, cafeterias e salões de beleza".

"As pessoas podem ter certeza que eu não sou indisciplinado quando se trata de finanças públicas", declarou.

Falando sobre o novo plano de defesa do Reino Unido e os custos extras de 15 bilhões de libras nos gastos militares, Burnham afirmou que não estava por dentro de todos os detalhes antes da divulgação do projeto, mas acredita que é uma situação que o país "deve lidar de maneira séria" e que vai assumir integralmente as responsabilidades para financiar o projeto.