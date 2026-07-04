A Embraer entregou 65 aeronaves no segundo trimestre de 2026, número 48% maior que o registrado no primeiro trimestre, e 7% acima de um ano antes. De acordo com a companhia, esse foi seu melhor desempenho de entregas no período durante os últimos 16 anos. No consolidado, entre janeiro e junho, a empresa entregou um total de 109 aeronaves, cerca de 20% a mais do que o primeiro semestre de 2025.

Em Aviação Comercial, foram entregues 20 novas aeronaves no período, seis delas do modelo E195-E2, atualmente o maior jato da Embraer em produção nesse segmento. O volume cresceu 100% na comparação trimestral e 5% na anual.

Na unidade de negócios de Aviação Executiva, a companhia entregou 45 jatos entre abril e junho, um aumento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2026 e 18% na comparação com o segundo trimestre de 2025. O desempenho foi favorecido pelo maior número de entregas tanto de jatos de pequeno quanto de médio porte, afirma a Embraer, "refletindo a sólida demanda no segmento e sua contínua eficiência operacional".

Já a área de Defesa & Segurança não registrou entregas no trimestre.

Segundo a companhia, a expectativa para 2026 está mantida em 80 e 85 aeronaves entregues na Aviação Comercial e entre 160 e 170 na Aviação Executiva, o que indica alta próxima de 6% nas duas unidades na comparação anual.