O diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, comentou nesta segunda-feira, 6, que preferiria que a meta de inflação fosse estabelecida como uma faixa, mas que mudá-la neste momento não seria crível. Segundo ele, a meta exata de 2% é um padrão "muito extremo".

Waller garantiu que o banco central americano vai chegar à meta da inflação, mas a questão é quando isso vai acontecer. "Sempre estivemos comprometidos com inflação a 2%, e esse é um compromisso", enfatizou em um painel na Rede de Pesquisa do Sistema Europeu de Bancos Centrais, em Roma. "A questão é que estamos acima da meta há cinco anos por uma série de motivos".

De acordo com Waller, os riscos se inverteram este ano, com o mercado de trabalho se estabilizando e a inflação subindo, o que muda a forma de pensar sobre a política monetária.

Questionado sobre a postura do presidente do Fed, Kevin Warsh, em reafirmar o compromisso com a meta de estabilidade de preços, Waller respondeu que "Warsh sempre esteve comprometido". "O Fed não manterá as taxas baixas com o propósito de ajudar o governo dos EUA a financiar seus déficits", acrescentou ao falar sobre a independência do BC.