A dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel disse que um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã não significa que a Europa está na mesma situação pré-guerra, mesmo após a queda nos preços do petróleo.

Na Conferência na Rede de Pesquisa do Sistema Europeu de Bancos Centrais nesta segunda-feira, 06, Schnabel alertou que as pressões nas cadeias de suprimentos ainda estão elevadas e que o choque de energia "não pode simplesmente ser ignorado".

Também presente no evento, o dirigente do BCE e presidente Banco Nacional da Bélgica, Pierre Wunsch, afirmou que acredita que o choque da guerra desapareceu sem efeitos secundários significativos para a economia.

"Vamos voltar à meta de inflação sem ter que elevar demais os juros", enfatizou. "Não estou buscando um aperto significativo da política monetária". Segundo Wunsch, isso não exclui outro movimento nos juros, já que o BCE não deve esperar muito para tomar uma decisão.