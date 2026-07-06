A Vast Infraestrutura e a Petrobras assinaram nesta segunda-feira, 6, um novo contrato de longo prazo para operações de transbordo de petróleo no T-Oil, Terminal de Petróleo da Vast. Esse é o primeiro acordo que prevê compromissos mínimos de utilização da infraestrutura, localizada no Porto do Açu, no norte do Estado do Rio de Janeiro. Os valores não foram informados.

As companhias têm firmado contratos de transbordo desde 2019. Com o primeiro contrato na modalidade take-or-pay, a relação evolui para uma "maior previsibilidade operacional e garantia de capacidade para ambas as partes", diz em nota a empresa do Grupo Prumo.

"O novo contrato reflete a confiança mútua desenvolvida ao longo dessa trajetória com a Petrobras e reforça o papel estratégico do T-Oil no escoamento da produção brasileira de petróleo. A modalidade take-or-pay irá garantir mais eficiência para as operações de exportação da Petrobras", afirma o CEO da Vast, Victor Snabaitis Bomfim.

Além da Petrobras, o T-Oil atende 11 das principais operadoras de óleo e gás que atuam no Brasil, respondendo por cerca de um terço de toda a exportação de petróleo brasileira. A estrutura, que conta com três berços de atracação de embarcações, tem licença para movimentar até 1,8 milhão de barris de petróleo por dia. Em 2025, o terminal realizou 229 operações de transbordo.