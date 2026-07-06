O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil, acelerou o ritmo de alta em junho para 0,57%, após 0,43% em maio. O avanço, porém, ficou abaixo da média do primeiro trimestre (0,72%), segundo dados antecipados pelo banco ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

No primeiro semestre de 2026, os preços dos automóveis usados acumularam alta de 3,49%, avanço maior que o de 1,98% observado no mesmo período de 2025. Em 12 meses até junho, o indicador registrou expansão de 6,87%.

Por região, a inflação de automóveis leves usados foi generalizada: o Sudeste teve a maior variação (0,83%) e o Centro-Oeste, a menor (0,32%).

Segundo o BV, todos os 27 Estados registraram alta em junho. Minas Gerais teve o maior avanço (1,64%) e Mato Grosso do Sul, o menor (0,09%). Em 12 meses até junho, as maiores altas foram em Minas Gerais (8,48%), Rio de Janeiro (7,20%), Sergipe (7,08%) e Piauí (7,06%). As menores, em Mato Grosso (4,34%), São Paulo (5,27%) e Santa Catarina (5,38%).

Para o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, o IBV Auto segue em alta forte, acima da inflação, por fatores de oferta e demanda. Em 12 meses, o índice sobe 6,87%, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) está abaixo desse patamar. O dado do IPCA do mês passado ainda não saiu, mas o IPCA-15 de junho aponta 4,80% em 12 meses.

Padovani afirma que a maior competitividade no mercado de veículos novos, com novas marcas, modelos e tecnologias a preços mais acessíveis, aumentou a busca por veículos zero-quilômetro e aqueceu o mercado de usados. Do lado da demanda, ele cita o mercado de trabalho aquecido e uma oferta de crédito "resiliente", apesar dos juros elevados.

À frente, Padovani espera desaceleração em 12 meses, com uma base de comparação forte em julho e agosto do ano passado. Com a possível perda de fôlego da atividade econômica no segundo semestre, o IBV pode se aproximar mais da inflação cheia.

Elétricos

O levantamento também aponta forte desvalorização de eletrificados lançados em 2023 no mercado de usados.

Segundo o IBV Auto, os elétricos acumulam queda de 46,1% no ano até junho, associada à redução de preços dos elétricos novos, diante de maior concorrência e estratégias mais agressivas das montadoras.

Já os híbridos de 2023 acumulam desvalorização média de 26,1% no período, ante recuo de 19,6% em modelos a combustão comparáveis. Para o BV, a desvalorização desses modelos segue relativamente estável desde o início do ano, especialmente entre os elétricos.