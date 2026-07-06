O viés é de baixa nos juros futuros na manhã desta segunda-feira, 6, na esteira dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, enquanto os curtos rondam a estabilidade. Além disso, segundo um profissional, a curva ainda ecoa fala da semana passada do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, garantindo que o Tesouro está "pronto para atuar no mercado se necessário".

"Se precisar recomprar forte, não há problema nenhum. O Tesouro está preparado", afirmou Ceron, destacando que o órgão possui um colchão de liquidez de R$ 1,2 trilhão para enfrentar a volatilidade.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 14%, de 13,998% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,225%, de 14,260%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,360%, de 14,406% no ajuste de sexta-feira, 3.