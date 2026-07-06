A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 14,00%. Há um mês, era de 13,50%. Considerando só as 33 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também permaneceu em 14,00%

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12,00%. Um mês atrás, era de 11,50%. Levando em conta apenas as 32 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano.

No comunicado da reunião de junho, publicado na última quarta-feira, o colegiado voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,50%. Há um mês, era de 10,00%. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela nona semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.