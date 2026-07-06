A Sky, operadora britânica de TV, internet e telefonia móvel controlada pela Comcast, fechou um acordo para comprar o braço de mídia e entretenimento da ITV por até 1,6 bilhão de libras. As negociações vinham se arrastando há meses e miram a criação de um concorrente de peso para as grandes plataformas globais de streaming.

A transação inclui os canais de TV aberta e o serviço de streaming da ITV, maior emissora comercial do Reino Unido. Já a divisão de produção, a ITV Studios - responsável por programas como a franquia "Im A Celebrity" - permanecerá independente.

Segundo o presidente da ITV, Andrew Cosslett, o negócio "cria um campeão britânico com escala e recursos para competir de forma mais eficaz com as plataformas globais de streaming".

Com a conclusão do desmembramento da Comcast, a empresa combinada Sky-ITV passará a integrar a NBCUniversal, informou a ITV em comunicado. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.